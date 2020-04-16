ليبيا:حظر تجول تام من الجمعة القادم ولمدة ( 10 ) أيام

المجلس الرئاسي يصدر قرارا بفرض حظر التجول حظرا تاما اعتبارا من يوم الجمعة القادم ولمدة ( 10 ) أيام .



انسامد - 16 ابريل - نيسان - أصدر المجلس الرئاسي قرارا بفرض حظر التجول حظرا تاما اعتبارا من يوم الجمعة القادم الموافق 17 أبريل الجاري ولمدة ( 10 ) أيام .



واستثنى قرار المجلس الرئاسي رقم ( 277 ) لسنة 2020 الذي أصدره اليوم الاربعاء في مادته الثانية الاعمال المنصوص عليها بالمادة ( 2 ) من القرار رقم ( 215 ) لسنة 2020 المشار اليه .



فيما استثنت المادة الثالثة من القرار جزئيا من حظر التجول والعمل أعمال شحن المواد الغذائية بكل أنواعها والعمل بالمحلات الصغيرة للمواد الغذائية بأنواعها والمخابز على أن تبدأ أعمالها من الساعة السابعة صباحا الى الساعة الثانية عشر ظهرا فقط .



فيما نصت المادة الرابعة على السماح بالتنقل على الارجل يوميا من الساعة السابعة صباحا الى الساعة الثانية عشر ظهرا .



ووفقا للمادة الخامسة من القرار - تعد الاحكام الاخرى غير المعدلة والمنصوص عليها بالقرارين رقم ( 215 ) و ( 238 ) لسنة 2020 المشار اليهما سارية ونافذة .



