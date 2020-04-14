الجزائر: كشف وتدمير أربعة مخابئ للجماعات الارهابية

انسامد - 14 ابريل - نيسان - اعلن الجيش الجزائري عن تدمير أربعة مخابئ "للجماعات الإرهابية" وتوقيف مهربي مخدرات في عمليات نفذها امس الاول الاحد في مناطق متفرقة من الجزائر. و اوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أنه "في إطار مكافحة الإرهاب, "كشفت مفارز للجيش, يوم الاحد الماضي , أربعة مخابئ للجماعات الإرهابية وقنبلتين تقليديتي الصنع, وذلك خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة والبويرة بالناحية العسكرية الأولى" شمال شرقي الجزائر. كما اوقفت مفارز مشتركة للجيش والامن في عمليات منفصلة نفذتها بكل من تلمسان وغليزان بالناحية العسكرية الثانية, جيجل وبرج بوعريريج بالناحية العسكرية الخامسة بشرق الجزائر, خمسة تجار مخدرات وضبطت بحوزتهم 61,85 كيلوغرام من الكيف المعالج .



