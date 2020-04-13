نشاط ميداني واسع للجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي في ليبيا

انسامد - 13 ابريل - نيسان - أعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي تقديمها مساعدات مالية إلى مرافق الرعاية الصحية في ليبيا لمساعدتها على شراء المعدات والمستلزمات الطبية الاستهلاكية مثل الكمامات الطبية والصابون والمطهرات..مؤكدة بأن ثلاث مستشفيات ستتلقة ايضا مولدات كهربائية، حتى تتمكن من الاستمرار في العمل في حالة انقطاع التيار الكهربائي. وقالت اللجنة - في منشور لها عبر صفحتها اطلعت عليها وكالة الانباء الليبية - إنها تعمل مع الهلال الأحمر الليبي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لنشر المعلومات بشأن سبل منع تفشي فيروس كوفيد-19 في المجتمعات في جميع أنحاء البلاد. وأشارت اللجنة في منشورها إلى أن فرقها العاملة في ليبيا تقدم أيضًا مستلزمات النظافة الشخصية والكلور إلى الأسر النازحة في 17 مركزًا جماعيًا. كما يتلقى العاملون في تلك المراكز تدريبًا على كيفية تطهير أماكن المعيشة المشتركة بهدف منع انتشار فيروس كوفيد-19 فيها. واوضحت انها تعمل مع السلطات في ليبيا لوضع خطة تكفل إدارة جثامين الذين توفوا بسبب فيروس كوفيد-19 بطريقة آمنة مع صون كرامة الموتى ويشمل هذا أيضًا تزويدها بأكياس الجثث .



