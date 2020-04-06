فيروس كورونا:البعثةالاممية في ليبياتبحث جهوزية مختلف الجهات

انسامد - 6 ابريل - نيسان - إجتمعت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة في ليبيا " ستيفاني ويليامز "عبر تقنية الفيديو عن بعد ونائبها ومنسق الشؤون الانسانية " يعقوب الحلو " وممثلة منظمة الصحة العالمية " اليزابيت هوف " ومدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الانسانية "نيلز سكوت " مع اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كوفيد-19. وناقش فريق الأمم المتحدة بحسب ما افاد به المكتب الإعلامي للبعثة الأممية مع اللجنة المكونة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض وعدة وزارات بينها وزارات:" الصحة،الخارجية،الداخلية،المالية،الحكم المحلي"بحكومة الوفاق وجهات أخرى سبل تعزيز التنسيق القائم وضمان الجهوزية التامة لدى مختلف الجهات لمواجهة انتشار فيروس كورونا. يُشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة بحكومة الوفاق قد أعدا خطة عمل تشمل الوقاية والجهوزية والاستجابة على مستوى وطني وهي بحاجة لتمويل إضافي بشكل عاجل لتنفيذها بما في ذلك على مستوى البلديات.



