مصر تسجل 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سامد - 4 أبريل /نيسان -أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، إنها رصدت 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الحالات إلى 985، مسجلة بذلك أعلى ارتفاع يومي في عدد الإصابات منذ رصد أول حالة في فبراير.



وقالت وزارة الصحة المصرية إن ثمانية أشخاص آخرين توفوا، بينهم أجنبي وسبعة مواطنين، ليرتفع عدد المتوفين إلى 66.



وفرضت مصر، التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون، حظرا جزئيا لمكافحة انتشار الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي، وأغلقت مطاراتها، ومنتجعاتها السياحية.



وذكرت وزارة الصحة والسكان خروج 15 مواطنا من المصابين من مستشفى العزل، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم.



وقال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إرتفعت إلى 296 حالة، من بينهم الـ216