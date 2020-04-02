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إفريقيا : حالات الإصابة بكورونا بلغت 5786 توفي منها 196
    انسامد - 2 ابريل - نيسان - ذكر المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ان حالات الإصابة بفيروس كورونا في قارة إفريقيا 5 آلاف و786، توفي منها 196 حتى الأربعاء. واشار المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في تغريدة عبر "تويتر"، امس الأربعاء، أن "حالات الإصابة بالفيروس بلغت 5 آلاف و786، في 49 بلدا إفريقيا، توفي منها 196",موضحا أن 412 من مصابي كورونا تماثلوا للشفاء في تلك الدول. وتعد جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو، وغانا ، ومصر، والسنغال، والمغرب، وتونس، وساحل العاج والكاميرون، أكثر الدول الإفريقية التي انتشر فيها فيروس كورونا.

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