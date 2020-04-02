إفريقيا : حالات الإصابة بكورونا بلغت 5786 توفي منها 196

انسامد - 2 ابريل - نيسان - ذكر المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض
والوقاية منها ان حالات الإصابة بفيروس كورونا في قارة إفريقيا 5
آلاف و786، توفي منها 196 حتى الأربعاء.
واشار المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في تغريدة
عبر "تويتر"، امس الأربعاء، أن "حالات الإصابة بالفيروس بلغت 5
آلاف و786، في 49 بلدا إفريقيا، توفي منها 196",موضحا أن 412 من
مصابي كورونا تماثلوا للشفاء في تلك الدول.
وتعد جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو، وغانا ، ومصر، والسنغال،
والمغرب، وتونس، وساحل العاج والكاميرون، أكثر الدول الإفريقية
التي انتشر فيها فيروس كورونا.