ارتفاع قتلي غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا إلى 70

(أنسامد) - مارس 6 - روما - ارتفعت حصيلة ضحايا غرق قارب خشبي كان يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل مدينة كالابريا جنوبي إيطاليا إلى 70 قتيلا.



وقالت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية ، إن فرق البحث والإنقاذ انتشلت جثة طفل من ضحايا غرق القارب اليوم الأحد قبالة بلدة كوترو في كالابريا. وأوضحت الوكالة أنه "تم العثور على جثة صبي يبلغ من العمر 12 عاما على شاطئ بوتريتشيلو، من غرق القارب الخشبي الذي كان يحمل 200 مهاجرا من إيران وباكستان وأفغانستان ".



وتحطم القارب بعد اصطدامه بالشعاب المرجانية وسط أمواج هائجة الأسبوع الماضي، بحسب تقارير إخبارية إيطالية. (أنسامد).



