إيطاليا : إعادة إطلاق الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات

(أنسامد) - مارس 4 - روما - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، على أهمية إعادة إطلاق الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات، وذلك عقب وصوله أبوظبي رفقة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.



وكتب تاياني في صفحته بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي : وصلنا مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى الإمارات العربية المتحدة لإعادة إطلاق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.



وتابع : يوجد هنا أيضًا العديد من الفرص لشركاتنا، كذلك في قطاعي الابتكار وصناعة الأغذية، مضيفا : "الطاقة والأمن الغذائي أولويات لنا". (أنسامد).



