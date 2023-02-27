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مصرع عشرات المهاجرين بعد غرق مركبهم قبالة سواحل إيطاليا .
    (أنسامد) - فبراير 27 - روما - أعلن الصليب الأحمر الإيطالي hls hghp] انتشال جثث ( 43 ) مهاجرا غير نظامي بينهم رُضع وأطفال ، وإنقاذ ( 50 ) آخرين بعد غرق مركب كان يقلهم قبالة ساحل مدينة كروتوني بمنطقة " كالابريا " جنوبي إيطاليا .

    ونقلت مصادر اعلامية عن مسؤول إيطالي أن عدد الضحايا ارتفع إلى ( 45 ) وتم العثور على ( 81 ) ناجيا ، مشيرا إلى أن ناجين من غرق المركب قالوا إنه كان يقل ما بين ( 140 ) و ( 150 ) راكبا.

    من جهتها ، أكدت وسائل إعلام إيطالية أن القارب كان يقل ما يبلغ ( 180 ) مهاجرا ، وانشطر إلى نصفين بفعل الأمواج العاتية .

    وتوقعت وكالة "أنسا" الإيطالية أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع ، إذ لا يزال البحث متواصلا ولكن الأمواج العالية تعيق عمل فرق الإنقاذ.

    وأظهرت مقاطع فيديو بثتها مواقع تواصل اجتماعي إيطالية صورا لحطام المركب بعد وصوله إلى الشاطئ مع جثث الغرقى وكذلك عشرات المهاجرين الذين استطاعوا النجاة بعد إنقاذهم.

    يذكر ان حوالي ( 100 ) مهاجر غير نظامي من إيران وأفغانستان وباكستان كانوا على متن المركب عندما تحطم بعد اصطدامه بالصخور في ساحل مدينة " كروتوني " . (أنسامد).

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