فينكانتيري الإيطالية تشارك في فعاليات "آيدكس ونافدكس أبوظبي"

(أنسامد) - فبراير 26 - روما - تشارك مجموعة "فينكانتيري" الإيطالية في فعاليات الدورة السادسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة السابعة لمعرض الدفاع البحري "نافدكس 2023"، اللذين تُنظمهما مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية، ويستمران 5 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة أكثر من 1350 شركة من مختلف دول العالم، وفقا لوكالة أنباءالإمارات "وام".



ووفقًا لـ"فينكانتيري"، شارك رئيس المجموعة كلاوديو جراتسيانو والمدير التنفيذي بييروبيرتو فولجيرو، في اليوم الأول للمعرضين، اللذين يعتبران من أهم المعارض في العالم فيما يتعلق بقطاع الدفاع.



وتعد "فينكانتيري" هي الشريك المرجعي للعديد من المقاولين الدوليين الذين تزودهم بنظام السفن الكامل والدعم اللوجستي، وتتواجد المجموعة في دولة الإمارات منذ عام 2008 .



يذكر أن الدورة الحالية من معرض نافدكس تشارك فيها العديد من القطع والسفن البحرية من 7 دول، وهي : باكستان، البحرين، بريطانيا، إيطاليا، الصين، الهند، بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتم عرض هذه السفن في ميناء أدنيك إضافة إلى ميناء زايد، الذي سيستقطب العديد من القطع والسفن البحرية المشاركة في المعرض. (أنسامد).



