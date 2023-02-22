وزير الزراعة الإيطالي يفتتح جناح بلاده في معرض جلفود 2023

(أنسامد) - فبراير 22 - روما - افتتح فرانشيسكو لولوبريجيدا وزير الزراعة والغابات والسيادة الغذائية الإيطالي، وماتيو زوباس رئيس وكالة التجارة الإيطالية.. جناح بلاده في معرض جلفود 2023، الذي يضم 180 عارضاً للمنتجات الإيطالية ونخبة من الطهاة الحائزين على نجمة ميشلان المأكولات الإيطالية الأصيلة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات وام.



وأوضح وزير الزراعة الإيطالي، أن قيمة الصادرات الإيطالية للأغذية الزراعية بلغت نسبة قياسية 60 مليار يورو العام الماضي، بزيادة قدرها 17%.، كما حقق التوجه نحو سوق الإمارات أداء أقوى بكثير من التوقعات مع نمو يزيد عن 46% بقيمة قياسية تبلغ حوالي 400 مليون يورو (من يناير وحتى نوفمبر 2022).



ويستضيف مختبر الطعام الإيطالي من تنظيم وكالة التجارة الإيطالية، الوكالة الحكومية التي تروج لشعار "صنع في إيطاليا" حول العالم، أشهر الطهاة الحائزون على نجمة ميشلان بالإضافة إلى طهاة إيطاليين آخرين يعملون في أهم المطاعم الإماراتية المرموقة، وسيقومون بإعداد الوصفات الإيطالية الكلاسيكية من مكونات إيطالية أصلية 100% فقط مع التركيز بشكل خاص على وصفات البيتزا والجيلاتو والكافيه.



وقال ماتيو زوباس، رئيس وكالة التجارة الإيطالية المنتخب، أن صادرات المنتجات الغذائية الإيطالية إلى الإمارات قد حققت نموًا مضاعفًا في عام 2022، مع نسبة نمو فاقت التوقعات من بين إجمالي المنتجات التي تصدرها إيطاليا إلى الإمارات: بما يزيد عن 46%.، مضيفاً أن شعار الاستدامة هي الاستدامة الإيطالية تعزز المزيد من "الشراكات المستدامة بين إيطاليا والإمارات" حتى في قطاع الأغذية، مع المساهمة المرتقبة في جدول أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر "كوب 28" القادم والذي ستستضيفه الإمارات.



وفيما يتعلق بشهادات جودة المنتجات، تمتلك إيطاليا 842 تصنيفًا معتمدًا وتحتل المرتبة الأولى في أوروبا لمنتجات الزراعة الغذائية وزراعة الكروم المسجلة والمحمية والتي تساهم في 21% من الصادرات في صناعة الزراعة الغذائية الإيطالية.



وعلى مدى العقد الماضي، سجلت الزراعة الإيطالية انخفاضًا بنسبة أقل عن 32% في استخدام مواد المكافحة الضارة، مما يؤكد مكانتها باعتبارها أكثر البلدان استدامة في أوروبا. (أنسامد).



