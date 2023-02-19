الإمارات : إيطاليا تشارك في معرض الدفاع البحري (نافدكس 2023)

(أنسامد) - فبراير 19 - روما - إستعرضت اللجنة العليا المنظمة لمعرضي الدفاع الدولي (آيدكس 2023) والدفاع البحري (نافدكس 2023) ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما الاستعدادات النهائية لتنظيم نسخة استثنائية من المعرضين اللذين ينطلقان يوم الاثنين تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ويستمران حتى 24 فبراير الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، وفقا لوكالة الأنباء الإمارتية "وام".



ويشهد معرض نافدكس هذا العام مشاركة عدد من القطع والسفن البحرية من 8 دول هي باكستان، البحرين، بريطانيا، إيطاليا، الصين، الكويت، الهند، بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.



وتنظم مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع المعرضين اللذين يوفران منصة دولية لعرض أحدث الابتكارات في قطاع الدفاع الدولي، وملتقى عالمي لاستعراض تطورات القطاع من تكنولوجيا ومعدات متطورة.



ويشكل المعرضان فرصة لعقد الشراكات الاستراتيجية بين كبرى الشركات المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية من مختلف دول العالم.



حضر الاجتماع الذي عقد لهذا الغرض، اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي آيدكس ونافدكس وأعضاء اللجنة واللجان الفرعية التابعة لها، وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك.



وناقش الاجتماع الخطط التي وضعتها اللجان الفرعية، والإمكانات البشرية والفنية لتوفير أعلى مستويات الراحة للزوار والعارضين في هذه النسخة التي تعتبر الأكبر وتستقطب أكثر من 1350 شركة من 65 دولة حول العالم، وتشهد مشاركة 41 جناحاً وطنياً، ويتوقع أن تستقطب أكثر من 350 وفداً رسمياً، وما يزيد عن 130 ألف زائر من كبار الشخصيات وصناع القرار والمتخصصين من جميع أنحاء العالم. (أنسامد).



