إيطاليا ولبنان يدرسان التعاون في مجال الغابات

(أنسامد) - فبراير 17 - روما - استقبل رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية اللبنانية (لاري) الدكتور ميشال افرام، وفدا إيطاليا ضم مدير معهد الغابات الدكتور أنطونيو كازولا، ومدير التعاون في جامعة ساساري، الدكتور ساره مالتوني، ومدير البحوث العلمية الدكتور كلوديو يوركيدو.



وأفاد بيان لمصلحة الأبحاث اللبنانية أن "المجتمعين بحثوا سبل البدء بمشروع تعاون واسع حول الغابات والنباتات الحرجية"، لافتا إلى أن "المصلحة تملك بنكا لبذور النباتات وتستضيف بنك جينات ايكاردا".



وأعلن أنه "سيتم انشاء بنك بذور للأشجار الحرجية"، مشيرا إلى أن "المشروع شمل النباتات العلفية وتربية الماعز"، مؤكدا أن "الوفد أعجب بقدرات لاري العلمية والمخبرية وسهولة التعاون وتنفيذ المشاريع". (أنسامد).



