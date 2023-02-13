معهد التراث بالشارقة يمنح درجة الدبلومة المهنية من ايطاليا

(أنسامد) - فبراير 13 - روما - قال الدكتورعبدالعزيز المسلّم رئيس معهد الشارقة للتراث انه قد تم اعتماد المعهد كجهة رسمية من الجهات المعنية بالدولة كجهة تقدم دبلومات مهنية وعددها 5 دبلومات بجانب الارتباط بالعديد من الجامعات خارج الدولة مثل إيطاليا.



و اضاف انه يمنح ايضاً الدبلومة من كل من المغرب وأرمينيا و الصين و رومانيا .



و أشار إلى أن المعهد ينظم طوال العام فعاليات أخرى كملتقى الحرف التقليدية وملتقى الألعاب الشعبية إلى جانب عقد الكثير من الندوات والمحاضرات وإحياء ذكرى رحيل عدد من الشعراء الاماراتيين على سبيل المثال ذكرى غياب الشاعر علي بن إرحمه الشامسي وغيرهم من الشعراء الذين يعتبرون رموزا أضافوا للمفردات الاماراتية الكثير سواء من إمارة الشارقة أو إمارة أخرى.



و تطرق المسلم إلى الشق الأكاديمي للمعهد الذي يحمل أكثر من جانب فهناك جانب إيجاد المصادر و المراجع من خلال إدارة المحتوى و النشر فالمعهد يطبع سنويا 100 كتابا و يطبع مجلتين الأولى علمية محكمة و الأخرى ثقافية منوعة وهذا الزخم يرفد الجانب الأكاديمي و العلمي للمعهد . (أنسامد).



