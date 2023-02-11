إيطاليا : ميلوني "راضية" تماما عن قمة الاتحاد الأوروبي

(أنسامد) - فبراير 11 - روما - قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إنها "راضية للغاية" عن قمة المجلس الأوروبي الخاصة التي اختتمت أعمالها مساء الخميس باتفاق حول إدارة تدفقات المهاجرين والقضايا الاقتصادية.



ومع ذلك أضافت جورجيا ميلوني : "أعتقد أن بعض القضايا بحاجة إلى مزيد من الدراسة المتعمقة".



ومن المقرر أن تعقد رئيسة الوزراء الإيطالية مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة.



اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للسيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد وحمايتها، وأكدوا على الطبيعة الخاصة للحدود البحرية التي كانت تؤكد عليها إيطاليا.



وخيم التوتر بين إيطاليا وفرنسا على القمة بعد أن نظم الرئيس الفرنسي ‫إيمانويل ماكرون اجتماعا في باريس يوم الأربعاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمستشار الألماني أولاف شولتز دون دعوة ميلوني.



وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية، إن هذا القرار "غير مناسب".



(أنسامد).



