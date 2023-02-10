الإمارات تبحث مع إيطاليا تعزيز التعاون البرلماني

(أنسامد) - فبراير 10 - روما - بحث صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي خلال استقباله في مقر المجلس بأبوظبي، لورنزو فانازا سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والثقافية والتعليمية مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلسي النواب والشيوخ الإيطالي، بما يعكس التطور الذي تشهده علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في ظل دعم لا محدود من قبل قيادتي البلدين.



وأشاد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، والذي يشمل العديد من القطاعات الحيوية التي تشكل رهاناً حقيقياً لبناء اقتصاد المستقبل، حيث يشمل جدول أعمال التعاون الثنائي قطاعات مهمة مثل ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار والاقتصاد الدائري، وذلك إلى جانب التعاون التجاري والاستثماري في قطاعات النقل والطيران والخدمات اللوجستية والزراعة والصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية، والرعاية الصحية، والتعليم.



وأكد غباش على أهمية العمل على تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الإيطالية، ودورها في دعم التعاون الحكومي الذي يشهد تطورا متناميا، بالإضافة إلى دعم تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين لتطوير هذه العلاقة على أساس الصداقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.



من جانبه، أشاد السفير الإيطالي بالدور الذي يضطلع به المجلس الوطني الاتحادي من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة ومشاركاته الجادة والمميزة في الفعاليات البرلمانية الدولية، مؤكدا على عمق علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين والحرص على تنميتها وتطويرها في المجالات كافة. (أنسامد).



