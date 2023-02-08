إيطاليا.. المستورد الرئيسي للمنتجات السمكية من تونس

(أنسامد) - فبراير 8 - روما - أكد المرصد الوطني التونسي للفلاحة ان إيطاليا تعد المستورد الرئيسي للمنتجات السمكية من تونس بحصة 32.5٪ من الصادرات السمكية التونسية ، تليها ليبيا بنسبة 15.1٪ وإسبانيا بنسبة 12.6٪.



أفادت البيانات بأن الصادرات التونسية من القشريات والأسماك والمنتجات السمكية الأخرى قد زادت بنسبة 19.9٪ من حيث الكمية و 23.5٪ من حيث القيمة منذ يناير الي أكتوبر 2022.



وسجل الميزان التجاري الخارجي للأسماك التونسية فرقًا إيجابيًا بنحو 269.7 مليون دينار (81 مليون يورو) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 ، أي بزيادة قدرها 17.8٪. وعلى وجه الخصوص .



وفي نهاية أكتوبر 2022 ، بلغت الصادرات 29500 طن ، بقيمة 612 مليون دينار (حوالي 184 مليون يورو) ، مقابل 24600 ألف طن في نفس الفترة من العام السابق ، بقيمة 495. 5 ملايين دينار (حوالي 149 مليون يورو). (أنسامد).



