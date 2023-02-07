إحباط محاولات هجرة غير شرعية نحو إيطاليا انطلاقا من تونس.

(أنسامد) - فبراير 7 - روما - أحبطت الوحدات البحرية بإقليم الحرس البحري بالوسط التونسي، مؤخرا (4 ) عمليات هجرة غير نظامية إلى الضفة الشمالية من المتوسط، وضبطت ( 156 ) شخص من جنسيات من دول أفريقيا جنوب الصحراء . وكانت الوحدات البحرية التونسية، أحبطت، ( 11 ) عملية هجرة غير نظامية انطلاقا من السواحل التونسية، ضمت ( 430 ) مهاجر غير نظامي، بينهم (356 ) من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء .



وضاعفت السلطات التونسية جهودها لمراقبة الشواطئ التونسية منعا لتسرب المهاجرين نحو الضفة الشمالية للبحر المتوسط خاصة بعد زيارة وزيريْ الخارجية والداخلية الايطاليين، مؤخرا إلى تونس، لبحث التعاون مع السلطات التونسية في مكافحة الهجرة غير النظامية، في حين رفضت منظمات حقوقية تونسية أن تتحول تونس إلى شرطي حراسة للأوروبيين وخاصة الايطاليين .



من جهة أخرى، أفاد تقرير فرنسي لصحيفة "ماريان" على موقعها بأن أكثر من (22 ) ألف مهاجر من دول جنوب الصحراء الافريقية استقرّ العيش بهم في تونس، مشيرا إلى أن عدد المهاجرين من دول جنوب الصحراء تضاعف 3 مرات منذ 2014 ولاحظ التقرير أن تونس لم تعد بالنسبة لأغلبهم أرض عبور نحو أوروبا، كما كان الأمر في السابق، حيث أصبح الاستقرار في تونس يشكل هدفا لهذه الشريحة من المهاجرين الذين أتى عدد كبير منهم للدراسة أو السياحة قبل أن يصبحوا مقيمين بشكل غير نظامي (أنسامد).



