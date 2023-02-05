دبي تستضيف مؤتمر أمراض القلب عند النساء بمشاركة إيطالية

(أنسامد) - فبراير 5 - روما - تستضيف دبي يوم الجمعة المقبلة فعاليات مؤتمر أمراض القلب عند النساء الذي تنظمه الجمعية الإماراتية للقلب بالتعاون مع جمعية القلب السعودية، ويقام للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي لمناقشة مختلف المستجدات المتعلقة بأمراض القلب عند النساء وعرض أحدث ما توصل إليه العلم فيما يتعلق بعلاجات القلب لدى النساء .



يشارك في المؤتمر - الذي يستمر يومين في "فندق كونراد دبي" - خبراء وأطباء من الإمارات والسعودية والبحرين وعمان بالإضافة إلى خبيرة متخصصة من إيطاليا، حيث يتزامن عقده مع اليوم العالمي للتوعية بأمراض القلب عند النساء الذي يوافق الثالث من فبراير من كل عام.



وسيتم على هامش هذا المؤتمر إطلاق فعاليات توعوية تنظمها الجمعية الإماراتية للقلب على مدار العام وتشمل عددا من الورش الافتراضية للتعريف والتوعية بأمراض القلب عند النساء وحملات توعوية في المراكز التجارية لتوفير فحوصات مبدئية وتقييم احتمالية أمراض القلب عند النساء، منها قياس ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم ونسبة السكر والكولسترول بالدم فضلا عن تقديم النصائح الإرشادية لتحفيز المجتمع النسائي لتحسين اللياقة البدنية والتغذية الصحية للسيدات.



(أنسامد).



