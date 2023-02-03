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دبي: إيطاليا تشارك في مؤتمر ومعرض علمي لطب الأسنان في العالم
    (أنسامد) - فبراير 3 - روما - تشارك إيطاليا في فعاليات الدورة 27 من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي - "إيدك دبي 2023" الذي تنظمه مجموعة اندكس القابضة من 7 - 9 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي.

    من المتوقع أن يستقطب هذا الحدث العالمي أكثر من 66 ألف زائر ومشارك من 155 دولة إلى جانب 4800 علامة تجارية تقدمها 3600 شركة عالمية متخصصة في مستلزمات الأسنان، و153 جلسة علمية، و17 ورشة عمل بالإضافة إلى مشاركة 10 دول بأجنحة رسمية في المؤتمر وهي البرازيل، سويسرا، المانيا، تركيا، كوريا، الصين، اسبانيا، روسيا وفرنسا.

    (أنسامد).

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