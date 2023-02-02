شركات إيطالية تعمل في قطاع النفط والغاز تزور الكويت

(أنسامد) - فبراير 2 - روما - زارت حوالي 26 شركة إيطالية تعمل في قطاع النفط والغاز الكويت في الفترة الاخيرة في إطار رحلة نظمتها السفارة الإيطالية بالتعاون الوثيق مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية (SACE) Confindustria، الاتحاد الرئيسي الذي يمثل شركات التصنيع والخدمات في إيطاليا، ووكالة التجارة الإيطالية.



خلال الزيارة، تم عقد اجتماعات بما في ذلك مع غرفة تجارة وصناعة الكويت ومؤسسة البترول الكويتية (KPC) ووزارة الكهرباء والماء (MEW)، بالإضافة إلى جلسات متعمقة حول "ممارسة الأعمال التجارية في الكويت".



في كلمته الافتتاحية، سلط السفير الإيطالي في الكويت، كارلو بالدوتشي، الضوء على الفرص الكبيرة للشركات الإيطالية في الكويت، مشيرًا إلى أن الصادرات من إيطاليا - التي نمت خلال سنوات الوباء أيضًا - شهدت ارتفاعًا هائلاً بأكثر من 100٪ في عام 2022 مقارنةً بالمستوى الذي شهدناه العام الأسبق، مما جعل إيطاليا في المرتبة الأولى بين شركاء الاتحاد الأوروبي التجاريين مع الكويت والسابع على المستوى العالم. (أنسامد).



