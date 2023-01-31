القبض على خمسة مهربين مهاجرين في لامبيدوزا

(أنسامد) - يناير 31 - روما - ألقت الشرطة الإيطالية القبض على خمسة مهربين مهاجرين، ثلاثة من بنجلاديش وسودانيين اثنين، وصلوا في 26 ديسمبر إلى لامبيدوزا، بتهمة التآمر الإجرامي والمساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية والتعذيب والاختطاف بغرض الابتزاز للمهاجرين والعبور المحفوف بالمخاطر من ليبيا إلى إيطاليا قبل العبور من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.



وصدق قاضي التحقيقات الأولية على أوامر التوقيف الصادرة عن مكتب مكافحة المافيا في باليرمو، والتي صدرت يوم الثلاثاء الماضي.



وقد زعم بعض المهاجرين أنهم تعرضوا للعنف في "مخبأ" ليبي طوال فترة إقامتهم داخل المجمع وحتى قبل وقت قصير من مغادرتهم إلى صقلية.



(أنسامد).



