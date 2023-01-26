إنطلاق فعاليات معرض وكلاء الصناعات الإيطالية في طرابلس

(أنسامد) - يناير 26 - روما - انطلقت فعاليات معرض (وكلاء الصناعات الإيطالية) والذي تنظمه الغرفة التجارية الليبية الايطالية بدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة وبمشاركة عدد من الشركات الليبية والإيطالية.



وحضر حفل افتتاح المعرض الذي أقيم بمعرض طرابلس الدولي، وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ورئيس غرفة التجارة والصناعة في ليبيا ورئيس هيئة المعارض ومدير المكتب التجاري الايطالي في ليبيا.



وأعرب وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج في كلمة له عن سعادته بتنظيم مثل هذه المعارض التي قال إنها تتيح تكوين وتعزيز الروابط التجارية بين الشركات المحلية والدولية وإبرام الاتفاقيات.



وأكد أن الهدف من إقامة مثل هذا المعرض هو تطوير القطاع الخاص بمشاركة دولية وتوطين الصناعة باعتبار ان ايطاليا هي الشريك التجاري الأول لليبيا، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ما يقرب من 15 مليار دولار ودعا الحويج خلال كلمته الوكلاء الليبيين الي التفكير في توطين الصناعات والتي تتطلب شراكة طويلة الأمد والتركيز على القطاعات الحيوية كالصناعة والزراعة والخدمات.



وأقيم على هامش المعرض ورشة عمل تحت عنوان (نظرة مستقبلية لتوطين الصناعة) تهدف إلى تبادل المعرفة التجارية وتناقش السياسات التي تتعلق بتسريع الاجراءات وكيفية التغلب على القيود والعوائق التي تواجه الوكيل كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز التجارة ولتحقيق فوائد النمو التجاري والصناعي. (أنسامد).



