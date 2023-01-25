وزير الدفاع الإيطالي:مصر تريد التعاون 100٪ في قضية ريجيني

(أنسامد) - يناير 25 - روما - قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو يوم أمس الثلاثاء، إن مصر تريد التعاون بنسبة 100٪ لتسليم ضباط المخابرات الأربعة المشتبه في قيامهم بتعذيب الطالب الإيطالي جوليو ريجيني حتى الموت في أواخر يناير وفبراير 2016.



وتابع كروزيتو في برنامج" دياريو ديل جورو" على "الشبكة 4" "أعتقد أننا سنصل إلى الحقيقة بشأن قضية ريجيني، وأعتقد أن هناك استعدادا من جانب مصر للتعاون بنسبة 100 في المائة مع إيطاليا، لأن هناك حاجة للبلدين إلى التحدث مع بعضهما البعض والتعاون أيضا من أجل الأمن والتوازن في شمال إفريقيا ".



وأضاف "إنهم جميعا مهتمون ومستعدون لإعطائنا إجابات واضحة وجادة في أسرع وقت ممكن".



وكان وزير الخارجية، أنطونيو تاياني، قد قال إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أبدى استعدادا جديدا في محادثات القاهرة الأحد الماضي لمساعدة إيطاليا على محاكمة ضباط المخابرات الأربعة الذين قال المدعون العامون في روما إنهم عذبوا ريجيني حتى الموت بسبب الطبيعة الحساسة سياسيا لبحث شهادة الدكتوراه بجامعة كامبريدج الذي كان يقوم به عن اتحادات الباعة الجائلين في شوارع القاهرة.



(أنسامد).



