ميلوني:لابد من حل للقضية الفلسطينية من خلال مبدأ الدولتين

(أنسامد) - يناير 24 - روما - أكدت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني على ضرورة الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية من خلال تبني مبدأ الدولتين، مشيرة إلى أن بلادها تدعم أي آلية من شأنها تسوية هذه القضية.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك، الذي عقده الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بمقر الرئاسة الجزائرية بالعاصمة، رفقة رئيسة مجلس وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، عقب انتهاء جلسة المحادثات الثنائية بين وفدي البلدين.



وأوضحت ميلوني أن حل الدولتين يعد الحل الوحيد الممكن للقضية الفلسطينية من خلال التفاوض بين الطرفين ضمن معايير يحددها القانون الدولي بشكل يضمن السلام والاستقرار في المنطقة.



كما أوضحت رئيسة الحكومة الإيطالية أنها ناقشت مع الرئيس الجزائري العديد من القضايا الدولية لاسيما فيما يخص الوضع في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل الأفريقي، لافتة إلى أن هناك "زعزعة متنامية للاستقرار في المنطقة تثير قلق بلادها ".



وأضافت أن أول زيارة ثنائية خارجية في منطقة شمال إفريقيا تقوم بها الحكومة الجديدة إلى الجزائر تظهر مدى أهمية الجزائر بالنسية لإيطاليا كشريك استراتيجي موثوق به، مشيرة إلى أنها تأتي متزامنة مع الذكرى العشرين للتوقيع على معاهدة حسن الجوار والصداقة في 2003 بالجزائر. (أنسامد).



