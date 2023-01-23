إيطاليا : تايانى والسيسي يبحثان أمن الطاقة والتعاون الثنائي

(أنسامد) - يناير 23 - روما - استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية الايطالى انطونيو تايانى، صباح الأحد، حيث بحث الجانبان أمن الطاقة والتعاون الثنائي.



وكتب تايانى في صفحته بموقع "تويتر" للتواصل الإجتماعي، أن اللقاء تناول أمن الطاقة والتعاون الاقتصادي والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط، وخاصة في ليبيا، بالإضافة لجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية.



ولفت وزير الخارجية الإيطالية، إلى أنه طالب وتلقي تطمينات للتعاون الوثيق في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وقضية باتريك زكي، طالب الماجستير بجامعة بولونيا، الذي يحاكم في مصر بتهمة نشر معلومات كاذبة. (أنسامد).



