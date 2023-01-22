إيطاليا تشارك في مؤتمر الإمارات للأورام لدى الأطفال بأبوظبي

(أنسامد) - يناير 22 - روما - إنطلقت يوم السبت فعاليات مؤتمر الإمارات الخامس لأورام وأمراض الدم لدى الأطفال ويستمر يومين في أبوظبي بمشاركة حضورية وإفتراضية لأكثر من 2000 متخصص في طب الأطفال وأورام وأمراض الدم لدى الأطفال من داخل وخارج الدولة، الذين يناقشون خلال جلسات المؤتمر تقنيات زراعة نخاع العظم وأحدث أساليب التشخيص والعلاجات الجديدة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".



ويركز المؤتمر لهذا العام على التفاعل وتبادل الأفكار والمعرفة والخبرة التي ستوفر أفضل رعاية ممكنة لسرطان الأطفال واضطرابات الدم، كما يتم تسليط الضوء على زراعة نخاع العظم بصفته علاج ثوري وناجع لعلاج الحالات المستعصية، فيما يشارك بالمؤتمر 24 متحدثًا محليًا و 18 متحدثًا دوليًا من مختلف دول العالم بما في ذلك دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والهند وباكستان وبنجلاديش وعمان والمملكة العربية السعودية.



و ينقسم المؤتمر إلى جلستين تركز أحدهما على تدريب الأطباء العامين في مختلف مجالات سرطان الأطفال وأمراض الدم والتشخيص المبكر والإدارة الأولية، فيما خُصصت الجلسة الأخرى لأخصائيي أورام الأطفال وأمراض الدم لمناقشة التطورات الحديثة في هذه المجالات، إضافة إلى العروض التقديمية. وسيشمل المؤتمر العديد من الجلسات النقاشية الحية والتفاعلية كما سيتم التركيزعلى التعاون الأكاديمي والسريري في المستقبل.



وبدأت فعاليات اليوم الأول بكلمة إفتتاحية للطفلة نهال خالد البالغة من العمر 11عاماً وهي ناجية من سرطان الدم الليمفاوي الحاد، حيث استعرضت معاناتها مع المرض وتجربة علاجها الناجحة في مدينة برجيل الطبية وأهمية توفر زراعة نخاع العظم في دولة الأمارات كعلاج رئيسي للحالات المستعصية موضحة أن ذلك سينهي معاناة الكثير من الأطفال الذين هم في حاجة ماسة له.



من جانبه، قال الدكتور ناصر الزين رئيس قسم أمراض الدم وأورام الأطفال بمدينة الشيخ خليفة الطبية بأبوظبي إن مدينة أبوظبي تتميز حالياً بتطبيق أعلى المعايير المتبعة في علاج زراعة نخاع العظم والمتبعة في أحدث المراكز الطبية في الخارج.



وتابع أن توفير هذه الخدمات المتميزة في الدولة يسهل علينا كمتخصصين في هذا المجال تقديم الرعاية الطبية للحالات التي تحتاجها مع البقاء في محيط العائلة وتوفير الدعم النفسي إلى جانب تقليل التكاليف مقارنة بالعلاج في الخارج، منوها : نتوقع خلال العامين المقبلين مع وجود زراعة نخاع العظم للأطفال خفض طلب العلاج بالخارج لهذه الحالات إلى نسبة 50% و أكثر.



وأضاف ان مختلف المستشفيات داخل أبوظبي تستمر بالتعاون مع مراكز طب الأطفال العالمية مثل مستشفى سنسيناتي بالولايات المتحدة الأمريكية ومستشفى فيلادلفيا للأطفال ومستشفى بوسطن بالإضافة للإستعانة بالخبرات العالمية من أوروبا لتحقيق أفضل سبل الرعاية لأطفالنا الذين هم بحاجة للعلاج من هذه الأمراض . (أنسامد).



