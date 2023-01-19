لبنان-ايطاليا: ولادة جمعية "الأمل" التضامنية مع لبنان

(أنسامد) - يناير 19 - روما - أعلن في مدينة بريشا الإيطالية عن ولادة جمعية "الأمل" التضامنية مع لبنان، برعاية بلدية بريشا ووسط حشد كبير ضم العديد من الشخصيات لاسيما الاطباء اللبنانيين العاملين في المدينة.



لم يقتصر الاحتفال على التعبير عن التضامن مع لبنان ووضع أجندة تعمل الجمعية لتحقيقها بل تخلله الحديث عن العلاقات التاريخية بين لبنان وإيطاليا ودور الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن قوات "اليونيفيل" جنوب لبنان منذ عام 1976 وما تقدمه من مساعدات لدعم صمود الشعب اللبناني .



وشرحت رئيسة الجمعية المهندسة أمل بغدادي في حديث لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" أهداف الجمعية وقالت: "زرت لبنان وتأثرت بالواقع الذي يعيشه اللبنانيون ولم أكن أتصور أن يصل شعبي الى هذه الحال.



ما كان علي إلا أن أبدأ بحملات تضامنية لايصال الدواء الى المحتاجين في بلدي. وبالفعل قمت بحملة جمعت انا والاطباء اللبنانين والاصدقاء الإيطاليين أدوية وزعت في لبنان".



أضافت: "اليوم انشأنا جمعية لتشكل جسراً تضامنياً مع بلدنا العزيز لبنان لعلها تساهم في بلسمة جراح اللبنانيين". (أنسامد).



