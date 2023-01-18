زيلينسكي : ميلوني ستزور أوكرانيا قريبا
الإعصار القطبي والعواصف الثلجية تضرب إيطاليا
تاياني في تونس لبحث تعزيز التعاون والمهاجرين
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
الطقس السيئ على الساحل الليغوري
زيارة رئيس وزراء اليابان الي إيطاليا
معرض سان جوليانو في قصر الرئاسة الايطالي:تماثيل برونز سان كاسيانو من العصر الروماني
الغوص التقليدي احتفالاً بالسنة الجديدة في نهر تيفيري ، روما
"لو بيوبيلي" فيلم إيطالي أمريكي مشترك للأطفال عن روح الميلاد
عيد الميلاد:رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تزور القوات الإيطالية في العراق