تاجاني في تونس لبحث تعزيز التعاون والمهاجرين

(أنسامد) - يناير 18 - روما - يجري وزيري خارجية وداخلية إيطاليا انطونيو تاجاني وماتيو بينتيدوسي زيارة الي تونس تستغرق يوماً واحداً.



وفي مقابلة مع صحيفة "لابريس" التونسية قال تاجاني إن الزيارة تندرج في إطار عملية تعزيز العلاقات و التعاون الثنائي وتهدف إلى التأكيد على دعم إيطاليا المستمر لتونس خاصة في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخها.



وأضاف أن ملف الهجرة يحتل مكاناً هاماً في المباحثات، موضحا في هذا الشأن، "لايمكن أن ننكر أن ملف الهجرة يحتل مكاناً محورياً في جميع المباحثات بين الجانبين".



وأشار الوزير إلى أن هناك "32 ألف مهاجرأً غير نظامي بينهم 18 ألف مواطن تونسي وصلوا إلى إيطاليا عام 2022... وفي أول أسبوعين من هذا العام وصل أكثر من 1700 شخص بشكل غير قانوني إلى الساحل الإيطالى".



وعلى الصعيد التجاري، أكد تاجاني أن إيطاليا عادت في 2022 لتكون الشريك التجاري الأول لتونس مع حصة سوقية تصل الي 14.3 بالمائة وذلك بفضل 900 شركة إيطالية عاملة في مختلف القطاعات.



ولفت تاجاني إلى الإعلان عن تنظيم" ملتقى الأعمال في تونس في عام 2023" لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الإيطالية إلى تونس.



(أنسامد).



