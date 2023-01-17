المغرب: اضطرابات خلال إزالة مخيم للمهاجرين

(أنسامد) - يناير 17 - روما - وقعت اضطرابات بين المهاجرين وقوات الأمن المغربية أثناء محاولة القوات إزالة مخيم للاحئين غير الشرعيين في الدار البيضاء.



وقد ألقى مهاجرون الحجارة التي أصابت ضابطًا وألحقت أضرارًا بمركبات الشرطة خلال عملية لإخراجهم من مخيم غير قانوني في الدار البيضاء، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.



واستجوبت الشرطة ستة مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء يشتبه في تورطهم في أعمال عنف ضد الضباط ، بحسب التقارير.



يقع المغرب في الطرف الشمالي الغربي لأفريقيا، وهو بلد عبور لكثير من المهاجرين، وخاصة الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى، هربًا من الفقر والعنف يسعون للوصول إلى أوروبا من سواحل المملكة الأطلسية أو المتوسطية.



ولم يتسن على الفور الحصول على تأكيد من الشرطة بشأن الحوادث المبلغ عنها.



وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي مهاجرين يرشقون الحجارة ويطاردون رجال الشرطة.



المنطقة الواقعة على أطراف الدار البيضاء هي بشكل دوري مسرح للتوترات بين السلطات والمهاجرين الذين يعيشون في مخيمات متفرقة وغير صحية.



وشجبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "عنف" الشرطة خلال العملية.



(أنسامد).



