إيني : اكتشاف جديد في مجال الغاز قبالة مصر

(أنسامد) - يناير 16 - روما - أعلنت شركة "إيني" الإيطالية للطاقة، الأحد، عن اكتشاف غاز جديد مهم في بئر الاستكشاف "نرجس -1" الواقع بمنطقة امتياز نرجس البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط، قبالة السواحل المصرية.



واجه بئر "نرجس -1" ما يقرب من 200 قدم (61 م) من الأحجار الرملية الحاملة للغاز من الميوسين والأليغوسين، وتم حفره في 1014 قدمًا (309 م) من الماء بواسطة سفينة الحفر ستينا فورث.



ويؤكد الكشف الجديد على تركيز شركة "إيني" على حقول مصر البحرية، والتي ستطورها الشركة بفضل منحها مؤخرًا مناطق الاستكشاف شمال رفح وشمال الفيروز وشمال شرق العريش وطيبة وبيلاتريكس سيتي في الجبهة الشرقية.



ويبلغ امتياز منطقة نرجس البحرية المصرية 445000 فدان، أي نحو 1800 كيلومتر مربع.



وتتواجد "إيني" في مصر منذ عام 1954، من خلال شركة IEOC التابعة.



وتعد الشركة حاليًا أكبر منتج في مصر، حيث يبلغ إنتاجها الأساسي من الهيدروكربونات حوالي 350.000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا.



(أنسامد).



