تاياني : مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية لإيطاليا وتركيا

(أنسامد) - يناير 14 - روما - قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية بالنسبة لإيطاليا وتركيا.



وكتب تاياني، في صفحته بموقع "تويتر" الجمعة عقب مباحثاته مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في أنقرة : مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية استراتيجية لحكوماتنا، وكذلك لتحقيق الاستقرار في ليبيا والبلقان.



وتوجه تاياني بالشكر لنظيره التركي على عقد هذا الاجتماع، مؤكدا "نحن نعمل على تعزيز علاقاتنا الاقتصادية وأيضا عبر منتديات أعمال في إسطنبول". (أنسامد).



