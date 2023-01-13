مصر: مدبولي يناقش مع سفير إيطاليا التعاون بمجال الطاقة

(أنسامد) - يناير 13 - روما - التقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الخميس، السفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر.



واستهل رئيس الوزراء المقابلة بالتأكيد على حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا على مختلف الأصعدة، لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وكذا التنسيق إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الدولي أو في الجوار الإقليمي والمتوسطي المشترك.



وأعرب مصطفى مدبولي عن التطلع للبناء خلال الفترة القادمة على الزخم الإيجابي للقاء الذي تم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في شرم الشيخ على هامش قمة المناخ.



من جانبه، أعرب سفير إيطاليا عن سعادته بفرص التعاون المتنامي مع مصر في مختلف المجالات، مشيداً باللقاءات الثنائية رفيعة المستوى بين مصر وإيطاليا في الفترة القليلة الماضية، وفى مقدمتها القمة المصرية الإيطالية بشرم الشيخ، وكذا لقاء سامح شكري، وزير الخارجية، بنظيره الإيطالي في روما الشهر الماضي، وما تضمنته تلك اللقاءات من مباحثات حول الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



واستعرض السفير الإيطالي عدداً من مجالات التعاون الجديدة المقترحة مع مصر خلال الفترة القادمة، في مجالات الطاقة، والنقل البحري، والاستصلاح الزراعي، وغيرها.



وفى ختام المقابلة، تم الاتفاق على متابعة آليات تنفيذ هذه المقترحات مع الوزارات المعنية خلال الفترة المقبلة. (أنسامد).



