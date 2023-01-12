إيطاليا تعتزم إرسال مساعدات لأوكرانيا في مجال الطاقة
إيطاليا: انخفاض معدل دخول المستشفيات بسبب كوفيد-19
رئيسة الوزراء التونسية تستقبل سفير إيطاليا
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
أوشن فايكنغ تدخل ميناء أنكونا على متنها 37 مهاجراً انقذتهم قبالة السواحل الليبية
زيارة رئيس وزراء اليابان الي إيطاليا
معرض سان جوليانو في قصر الرئاسة الايطالي:تماثيل برونز سان كاسيانو من العصر الروماني
الغوص التقليدي احتفالاً بالسنة الجديدة في نهر تيفيري ، روما
"لو بيوبيلي" فيلم إيطالي أمريكي مشترك للأطفال عن روح الميلاد
عيد الميلاد:رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تزور القوات الإيطالية في العراق