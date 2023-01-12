رئيسة الوزراء التونسية تستقبل سفير إيطاليا

(أنسامد) - يناير 12 - روما - استقبلت رئيسة الوزراء التونسية، نجلاء بودن السفير الإيطالي في تونس فابريزيو ساجيو.



وقالت البعثة الديبلوماسية الايطالية في تونس على حسابها علي تويتر إن الاجتماع ناقش التعاون الثنائى والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.



وقد أعاد السفير التاكيد على دعم إيطاليا لتونس في كافة المجالات خاصة فيما يتعلق بعمليات الإصلاح والمفاوضات مع الصندوق الدولي.



(أنسامد).



