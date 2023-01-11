اتصال هاتفي بين وزيري خارجية ايطاليا و تونس

(أنسامد) - يناير 11 - روما - اجري وزير الخارجية التونسي عثمان جراندي اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني .



في بيان لوزارة الخارجية التونسية دار اللقاء حول "ديناميات العلاقات الإيطالية التونسية في جميع القطاعات ، في إطار دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ، ويظهر أن إيطاليا أصبحت "الشريك الاستراتيجي الأول" لتونس منذ 2021 ".



ويشير البيان الي ان المحادثات تركزت على "سبل تعزيز العلاقات الإيطالية التونسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومسألة الهجرة غير النظامية". وبحسب الوزارة التونسية ، فإن "إيطاليا هي المستثمر الأول في قطاع الطاقة والشريك الثاني في الاستثمارات الأجنبية ، بوجود 901 شركة إيطالية في تونس ذات عمالة عالية".



وتؤكد المذكرة بعد ذلك "أن التعاون الإيطالي التونسي تعزز بإعلان مساهمة الاتحاد الأوروبي بمبلغ 307.6 مليون يورو في مشروع الربط الكهربائي بين إيطاليا وتونس" (Elmed).



وأوضحت الوزارة أن "هذا المشروع الاستراتيجي سيسمح لتونس بتلبية احتياجاتها من الطاقة وتعزيز أمن الطاقة وتحقيق التكامل مع أوروبا في قطاع الطاقة المتجددة".



وشدد الوزيران على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بشأن الهجرة غير النظامية بهدف إيجاد حلول مناسبة ، بالنظر إلى التحديات والتداعيات التي تطرحها على الجبهتين الأمنية والإنسانية ، وأعادا التأكيد على ضرورة اعتماد نهج شامل ووضعه موضع التنفيذ.و دعم الآليات المناسبة لتشجيع الهجرة النظامية ".



وتختتم المذكرة أنه" تم الاتفاق على تبادل الزيارات الوزارية لمناقشة جميع جوانب التعاون وتحديد الحلول اللازمة لمعالجة القضايا المتعلقة بالهجرة غير النظامية ". (أنسامد).



