"إيواء" يناقش سبل دعم ضحايا الإتجار بالبشر مع سفارة إيطاليا

(أنسامد) - يناير 10 - روما - إطلعت سارة شهيل مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية - إيواء لورينزو فانارا، سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة خلال زيارته المركز على دوره في القطاع الاجتماعي وصلاحياته في رعاية ووقاية وتأهيل وتمكين ضحايا الإتجار بالبشر والعنف والإيذاء، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية وام.



واستعرض الجانبان خلال اللقاء تجارب البلدين في معالجة قضايا الإتجار بالبشر والعنف والإيذاء والحلول المتاحة لدى كل طرف والتي تفتح آفاقًا للتبادل المعرفي والتعاون الوثيق في المستقبل .



وأكدا أهمية التثقيف المجتمعي والترويج للخطوط الساخنة بين الأفراد لتشجيع الإبلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة.. وأشاد الطرفان بالعمل المشترك بينهما وعمق العلاقات بين البلدين الذي يعزز التكاتف الدولي في مواجهة تلك التحديات العالمية. (أنسامد).



