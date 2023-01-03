المشجعون يلقون النظرة الأخيرة على بيليه

(أنسامد) - يناير 3 - روما - في انتظار لحظة الوداع الثلاثاء، احتشد المشجعون حول جثمان أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه في استاد نادي سانتوس البرازيلي، الاثنين ضمن مراسم إلقاء النظرة الأخيرة، والتي تستمر 24 ساعة.



وأشارت تقارير إعلامية اليوم إلى أن المشجعين وضعوا العديد من أكاليل الزهور في الاستاد، كما تضمنت أكاليل الزهور تلك المهداة من الاتحاد البرازيلي للعبة ونادي سانتوس ونجم الهجوم البرازيلي نيمار والنجم الدولي السابق روماريو.



وكان الموكب الذي يحمل جثمان بيليه وصل إلى استاد "أوربانو كالديرا" بمنطقة فيلا بيلميرو في وقت مبكر صباح اليوم، واحتشدت أعداد كبيرة من المشجعين حاملين الأعلام أمام مدخل الاستاد قبل بدء مراسم النظرة الأخيرة.



وكان الموكب تحرك وسط تأمين من الشرطة وقوات الإطفاء، من مستشفى "ألبرت أينشتاين" بمدينة ساو باولو، الذي توفي فيه بيليه، واستغرقت رحلة الموكب لمسافة 80 كيلومترا نحو ساعتين. وجرى وضع جثمان بيليه عند دائرة المنتصف بملعب نادي سانتوس الذي لعب له بيليه لسنوات طويلة.



وبعد انتهاء مراسم إلقاء النظرة الأخيرة، يمر موكب الجنازة عبر شوارع سانتوس ويعبر بمنزل والدة بيليه "دونا سيليست"، التي بلغت 100 عام مؤخرا.



وفي الوقت نفسه، أشارت تقارير اليوم إلى أن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أكد أن الفيفا سيطالب جميع دول العالم بإطلاق اسم بيليه على أحد ملاعبها. (أنسامد).



