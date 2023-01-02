انبوب الجزائر-إيطاليا: شراكة ايني وسنام تبدأ نصف يناير

(أنسامد) - يناير 2 - روما - تدخل الشراكة بين مجموعة سنام الايطالية وشركة ايني حول انبوب البترول الجزائر-ايطاليا حيز التنفيذ في منتصف يناير الحالي بعد تنفيذ كافة الشروط المدرجة في الاتفاقية المبرمة في نوفمبر 2021 .



كانت مجموعة الطاقة الإيطالية إيني وافقت على بيع 49.9% من حصتها في خطوط أنابيب استراتيجية تنقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا لمجموعة سنام للغاز مقابل 385 مليون يورو (436 مليون دولار)، وذلك بحسب ما قالته الشركتان .



وتتضمن هذه الصفقة لا سيما أنبوب نقل الغاز في اليابسة "ترانس تينيزيا بابلاين كامباني" الممتد من الحدود الجزائرية التونسية إلى السواحل التونسية وأنبوب الغاز في أعماق البحار "ترانس ميديترانين بابيبلاين كامباني" الرابط بين الساحل التونسي وإيطاليا.



وبموجب هذا الاتفاق تقدم "إيني" كافة مساهمتها في أنبوبي نقل الغاز لشركة إيطالية منشأة حديثا وهي "نيوكو" تواصل "إيني" فيها الاستحواذ على مساهمة 1ر50 في المائة بينما ستبيع 9ر49 في المائة المتبقية لشركة "سنام" مقابل مبلغ 385 مليون أورو. (أنسامد).



