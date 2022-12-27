فلاي دبي تعلن عن وجهات سفر جديدة الي مدن ايطالية

(أنسامد) - ديسمبر 27 - روما - أعلنت فلاي دبي اليوم عن إطلاق رحلاتها إلى ست وجهات جديدة شملت ميلانو وكالياري في ايطاليا وكورفو في اليونان وكرابي وباتايا في تايلند اعتبارا من العام المقبل 2023 بالإضافة إلى استئناف الرحلات إلى الهفوف السعودية .



وأطلقت الناقلة رحلات إلى أكثر من 20 وجهة بما في ذلك بيزا في إيطاليا وأوش في قيرغيزستان وسمرقند ونمنغان في أوزبكستان لتنمو شبكة الناقلة مع الوجهات الست الجديدة إلى 113 وجهة في 53 دولة ما يمثل انجازا للناقلة مع وصولها الى أكبر عدد من الوجهات منذ ان بدأت عمياتها.



و أشاد جيهون أفندي نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي بإطلاق الرحلات على مدار العام إلى ميلانو في إيطاليا والرحلات الصيفية الموسمية إلى كورفو في اليونان وكالياري في إيطاليا وقال :على مدار السنوات الماضية رأينا نموا متسارعا في الطلب الى السفر من والى المنطقة ونتطلع إلى توفير تجارب سفر استثنائية لمسافرينا". (أنسامد).



