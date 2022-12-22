إيطاليا أكبر مستورد للألومنيوم من مصر خلال أول 10 شهور

(أنسامد) - ديسمبر 22 - روما - تراجعت صادرات الألومنيوم ومصنوعاته من مصر بنسبة 7% خلال الـ 10 شهور الأولى من عام 2022، لتبلغ 595 مليون دولار في مقابل 641 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بينما جاءت إيطاليا على رأس المستوردين.



وأوضح تقرير صادر من المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات الحرارية تم تصدير الألمونيوم إلى 81 دولة، حيث استحوذت 10 دول منهم على 81,9% من إجمالي الصادرات، يأتي على رأسهم إيطاليا بقيمة 272,885 مليون دولار في مقابل 273,556 مليون دولار.



ولفت إلى احتلال ألمانيا المركز الثاني بقائمة أكبر الدول المستوردة للألمونيوم من مصر بقيمة 35,74 مليون دولار في مقابل 35,073 مليون دولار بنمو 2%.



ونوه بارتفاع قيمة صادرات مصر من الألمونيوم إلى المغرب لتسجل 34,885 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2022، في مقابل 32,319 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 8%، وإلى ليبيا لتبلغ 33,167 مليون دولار في مقابل 30,123 مليون دولار بنمو قدره 10%.



وأشار إلى نمو صادرات الألمونيوم المصري إلى بولندا لتبلغ 19,608 مليون دولار في مقابل 4,111 مليون دولار بنمو قدره 377%، ولليونان بنسبة 57% لتسجل 20,738 مليون دولار في مقابل 13,169 مليون دولار.



وذكر أن قيمة صادرات مصر من الألمونيوم لأسبانيا انخفضت بنسبة 49% خلال الفترة من "يناير- أكتوبر 2022" لتبلغ 26,193 مليون دولار في مقابل 51,544 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، لأمريكا لتبلغ 14,764 مليون دولار في مقابل 33,739 مليون دولار بنسبة تراجع 56%، وإلى "الصين" نحو 14,856 مليون دولار في مقابل 18,575 مليون دولار بتراجع 20%. (أنسامد).



