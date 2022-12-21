روما:أمسية المنتدى الثاني للعلاقات المصرية الإيطالية

(أنسامد) - ديسمبر 21 - روما - إحتفلت "مؤسسة جسور الإعلامية"، و"أكاديمية الإبداع"، ومؤسسة "سيوف" التابعة لمنظمة اليونسكو، ومؤسسة "إبداع آرت" في روما بأمسية ثقافية لمناسبة المنتدى الثاني للعلاقات المصرية الإيطالية، في حضور عدد كبير من الشخصيات. وتم تكريم بعض الشخصيات التي أثرت في التعاون الإيطالي العربي، وكان لها دور مهم لتعزيز هذا التعاون .



ومن بين المكرمين: رئيس جالية العالم العربي في إيطاليا البروفيسور فؤاد عودة، رئيسة مسجد الهدي السيدة زينب محمد، رئيس الجالية المصرية في روما و لاتسيوالمهندس عادل عامر، رئيسة جمعية إبداع أرت الشاعرة الدكتورة منال سري، مسؤول العلاقات الدولية في جمعية الصداقة الايطالية العربية ومندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" لدى الكرسي الرسولي ولدى الجمهورية الإيطالية الدكتور طلال خريس، الشاعرة انطونيلا ريكا، الشاعرة فلورا روكو، الدكتور صبري حسان والشاب حسني عبد العاطي.



وتوجه الزميل خريس الى منظمي الاحتفال: "هذا التكريم سيمنحني مزيدا من القوة للاستمرار في نقل صورة ايطاليا الى العالم العربي ونقل صورة العالم العربي لايطاليا. إنني سعيد جدا ان اتكرم من مؤسسات مصرية لأن مصر كانت ومازالت تسري في عروقي". (أنسامد).



