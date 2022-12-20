إيطاليا تعلن عن مؤتمر حول البلقان على ضفاف خليج تيرست

(أنسامد) - ديسمبر 20 - روما - أكد رئيس الدبلوماسية الايطالية ان بلاده في طريقها لتنظيم مؤتمر حول البلقان، في الــ 24 من شهر يناير المقبل، بمدينة "تيرست" أعلن ذلك وزير الخارجية أنطونيو تاجاني، في المؤتمر الصحفي الذي نشر موقع وزارة الخارجية الإيطالية تأكيده خلاله (أن مؤتمرًا حول البلقان يهدف إلى إيجاد حلول لتفاقم الوضع في كوسوفو، سيعقد في الـ 24 من يناير المقبل على ضفاف خليج تيرست الإيطالي) .



وأكد تاجاني ان ايطاليا تؤكد انها لا ننوي مغادرتها "البلقان" حتى لا تتركها لغير الأوروبيين ، ولا ننوي بأي حال من الأحوال تركها لتغلغل المصالح غير الأوروبية، لذلك، نحن ندعم البوسنة والهرسك لعضوية الاتحاد الأوروبي، وينطبق الشيء نفسه على الجبل الأسود وصربيا وألبانيا". (أنسامد).



