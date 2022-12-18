فريق «الإمارات القابضة» للدراجات يعسكر في إيطاليا

(أنسامد) - ديسمبر 18 - روما - أعلن فريق الإمارات القابضة (ADQ) للدراجات الهوائية، فريق السيدات المحترف الأول في دولة الإمارات، رسمياً عن بدء معسكره التدريبي، استعداداً لموسم 2023.



ويقام المعسكر التدريبي في توسكانا بإيطاليا في الفترة من التاسع وحتى الخامس عشر من ديسمبر الجاري، وستمثّل ست عشرة عضوة من تسع جنسيات مختلفة، دولة الإمارات في منافسات موسم 2023 الجديد.



يشمل المعسكر مجموعة من التدريبات كتمارين اللياقة البدنية وركوب الدراجات يومياً لفترات طويلة على منحدرات مختلفة، إضافة إلى فحص وضبط المعدات وتعديلها، وسيساهم المعسكر التدريبي، قبل بدء موسم 2023، في جمع شمل عضوات الفريق الإماراتي وجهازه الفني والإداري، بما في ذلك المدربون وفنيو الدراجات الهوائية والفريق الطبي وموظفو الدعم.



ويشهد المعسكر التدريبي كذلك القيام باستعدادات متعددة، كالاستعدادات التقنية، والتقييمات الجسدية الأساسية لعضوات الفريق مثل الاختبارات الفسيولوجية واختبارات الجهاز الهضمي، وتقييم العناصر الغذائية، إضافة إلى الفحص الطبي العام. وستحدد هذه القياسات والممارسات الطبية التدريبات المناسبة والخطط المستقبلية لكل عضوة في الفريق على حدة. وفي ما يتعلق بالتدريب البدني استعداداً للموسم الجديد؛ ستركز التدريبات على التمارين الهوائية وبناء قوة الجسم وقدرته على التحمل.



وقالت ميليسا مونكادا، قائدة فريق الإمارات القابضة (ADQ): «خلال موسم 2023، ستشارك عضوات فريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية في جولات رئيسية مثل تور دي فرانس، جيرو دي إيطاليا، ولا فويلتا، إضافة إلى سباقات كلاسيكية أخرى كروبيكس باريس، تور أوف فلانديرز، ولافليش والون، كما يسعدنا أيضاً الكشف عن مجموعة الدراجات الجديدة الخاصة بنا المصنعة من قبل كولناجو للدراجات الهوائية لعام 2023».



(أنسامد).



