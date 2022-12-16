السفير الإيطالي: جاهزون لدعم مشروع المرصد الفلكي المصري

(أنسامد) - ديسمبر 16 - روما - أعرب السفير الإيطالي في مصر ميشيل قوراني عن استعداد الجانب الإيطالي لدعم مشروع المرصد الفلكي المصري الكبير الذي يقوم المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية حاليًا بإنشائه على أحد القمم الجبلية في جنوب سيناء.



جاء ذلك خلال الندوة العلمية حول التعاون المصري الإيطالي في مجالات الفلك وعلوم الفضاء، التي نظمها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بالتعاون مع السفارة الإيطالية بالقاهرة والمعهد الإيطالي الوطني للفلك، بحضور لفيف من أساتذة وباحثي الفلك بقاعة المؤتمرات في المعهد، بالإضافة إلى عدد كبير افتراضيًا، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الفضاء الإيطالي الذي يوافق 16 ديسمبر الجاري.



وأشاد السفير الايطالي بالتعاون القائم بين الجانب المصري والإيطالي في مجالات الفلك وعلوم الفضاء، مؤكدا الدور التاريخي لعلماء الفلك المصريين.



ومن جانبه، أشار الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى اسهامات مرصد حلوان ومرصد القطامية الفلكيين، في تصنيف عدد من المجرات الفلكية، وكذا اكتشاف العديد من النجوم المُتغيرة.



كما استعرض إمكانيات المعهد في رصد الأقمار الصناعية بداية من عام 1957 وكذلك رصد الحطام الفضائي الذي أصبح خطرا يُهدد صناعة الفضاء العالمية.



وأشار إلى الجهود المصرية لإنشاء المرصد الفلكي البصري الكبير، والمقرر إنشاؤه على أحد القمم الجبلية في محافظة جنوب سيناء.



وعرض الدكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رؤية المعهد وخطة إنشاء المرصد الفلكي الكبير، والذي سيتكون من مرآة قطرها 6,5 متر.



وأوضح أن المعهد بدأ بدراسة خواص الموقع وتحديد أهم المحددات الفلكية بهذا المرصد الجديد، حيث أنه سيكون من أكبرالمراصد الفلكية في شمال إفريقيا والوطن العربي، خلفًا لمرصد القطامية الفلكي الذي يحتوي على مرآة قُطرها 74 بوصة.



واستعرض الجانب الإيطالي إمكانيات الفلك الراديوي الذي يمتكله ويُديره المعهد الإيطالي، وهو الأمر الذي يؤكد على أهمية التعاون المُشترك بين الجانبين؛ لإدخال هذا النوع من الأرصاد الفلكية في مصر.



وألقى الدكتور ماسيمو كابيتشولي أحد أكبر أساتذة الفلك في إيطاليا وأوروبا، الضوء على تاريخ التعاون بين الجانبين في مجال الأرصاد الفلكية، مشيدًا بخطة المعهد القومي لإنشاء المرصد الفلكي الجديد، لافتا إلى انه قام بزيارة للمنطقة المُزمع إنشاء المرصد بها خلال مايو الماضي.



وانتهت الورشة إلى إصدار عدة توصيات ألقاها الدكتور دومينكو مارتينيز المستشار العلمي بالسفارة الإيطالية بمصر، ومن أهمها زيادة التبادل العلمي بين الجانبين في مجالات الفلك وأبحاث الفضاء، وتجديد توقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين المعهد وعدد من المراصد الفلكية الإيطالية والأوروبية. (أنسامد).



