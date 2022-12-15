لبنان: وزير الثقافة يلتقي سفيرة إيطاليا ببيروت

(أنسامد) - ديسمبر 15 - روما - استقبل وزير الثقافة اللبناني في حكومة تصريف الاعمال، القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع، السفيرة الايطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري، في حضور مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي في لبنان كوستانزا فارينا ووفد من السفارة الايطالية.



بحث الجانبان تنفيذ مشروعين ثقافيين بالتعاون مع الوزارة وبتمويل من الدولة الايطالية وتنفيذ un habitat واليونسكو في محلة سكة الحديد - الجميزة، وذلك من خلال إعادة تأهيل المباني التراثية الموجودة في محيط سكة الحديد، إضافةً الى ايجاد حديقة عامة ذات طابع تراثي في محيط السكة بهدف تسليط الضوء على اهمية المحافظة على ارثنا التراثي.



وفي هذا الإطار، قرر وزير الثقافة خلال الاجتماع اتخاذ القرار المناسب للبدء بتنفيذ ما تمت مناقشته، حيث تم الاتفاق على الشروع بالعمل أوائل الشهر المقبل من العام 2023 باشراف الخبيرة الايطالية الكسندرا بيارماتيه.



وكان الوزير المرتضى قد أجرى خلال الاجتماع اتصالا هاتفيا مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه واتفقا على آلية التعاون لتسهيل تنفيذ المشروعين. (أنسامد).



