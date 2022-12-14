ميلانو:اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسيارات

(أنسامد) - ديسمبر 14 - روما - أعلن الاتحاد الدولي للسيارات عن الفائزين بجائزة "رئيس الاتحاد الدولي" للعام 2022، وذلك خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية الذي عقد في مدينة بولونيا بإيطاليا اليوم.



وفاز بالجائزة كل من نادي السيارات الملكي الأردني "العمل المناخي"، ونادي سيارات فرنسا "السلامة على الطرق"، والاتحاد الاسترالي للسيارات "المساواة، والتنوع والشمول"، كما مُنحت جائزة خاصة للاتحاد الأوكراني للسيارات.



وتقدم لنيل الجائزة 51 طلبا من مختلف أندية واتحادات السيارات حول العالم.



ووجه محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات التهنئة إلى الفائزين بالجائزة، معربا عن سعادته بما حققته الاتحادات والأندية المحلية في العام الافتتاحي لهذه الجائزة.



وتهدف جائزة رئيس الاتحاد الدولي للسيارات والتي تم إطلاقها في سبتمبر 2022، إلى الاعتراف بالعمل الهام الذي تقوم به الأندية الأعضاء في الاتحاد الدولي بهدف إحداث تغيير مستدام وقابل للقياس داخل مجتمع الاتحاد الدولي للسيارات والمجتمع ككل في مجالات العمل المناخي، السلامة على الطرق، المساواة، والتنوع والشمول.



كما تهدف أيضا إلى زيادة الوعي حول هذه المحاور وتسليط الضوء على الحلول الحاليّة، ستساهم الجوائز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية والتي تُجسد جوهر مهمة الاتحاد الدولي للسيارات.



(أنسامد).



