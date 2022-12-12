انطلاق "المستكشف راشد" نحو القمر في رحلة تستغرق 5 أشهر

(أنسامد) - ديسمبر 12 - روما - تم اليوم إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف القمر "المستكشف راشد" نحو سطح القمر بنجاح في رحلة تستغرق خمسة أشهر من قاعدة "كيب كانافيرال" الفضائية في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية على متن الصاروخ "فالكون9" لشركة "سبيس إكس".



وكان مركز محمد بن راشد للفضاء قد أعلن أن المركبة الفضائية الموجودة على متن مركبة الهبوط ستأخذ بمجرد الإطلاق طريقًا منخفض الطاقة إلى القمر بدلاً من الاقتراب المباشر مما يعني أن الهبوط سيستغرق حوالي خمسة أشهر بعد الإطلاق أي أنه سيتم في أبريل 2023.



(أنسامد).



