Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - من شركاء أنسامد
انطلاق "المستكشف راشد" نحو القمر في رحلة تستغرق 5 أشهر
    (أنسامد) - ديسمبر 12 - روما - تم اليوم إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف القمر "المستكشف راشد" نحو سطح القمر بنجاح في رحلة تستغرق خمسة أشهر من قاعدة "كيب كانافيرال" الفضائية في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية على متن الصاروخ "فالكون9" لشركة "سبيس إكس".

    وكان مركز محمد بن راشد للفضاء قد أعلن أن المركبة الفضائية الموجودة على متن مركبة الهبوط ستأخذ بمجرد الإطلاق طريقًا منخفض الطاقة إلى القمر بدلاً من الاقتراب المباشر مما يعني أن الهبوط سيستغرق حوالي خمسة أشهر بعد الإطلاق أي أنه سيتم في أبريل 2023.

    (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    افتتاح اكبر حلبة للتزلج علي الجليد في ميلانو

    ألبوم الصور