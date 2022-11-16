كأس العالم: مطار دبي مستعد للتعامل مع تزايد رحلات الطيران

(أنسامد) - نوفمبر 16 - روما - أعلنت مطارات دبي عن استعدادها الكامل للتعامل مع الزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين عبر مطار دبي ورلد سنترال /DWC/ من خلال تسيير رحلات "يوم المباراة" إلى الدوحة لحضور فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 والتي تنطلق اعتبارا من 20 نوفمبر الحالي.



وسيتم تسيير ما يصل إلى 120 رحلة يومية ذهابا وإيابا تابعة لكل من "الخطوط الجوية القطرية" و"فلاي دبي" خلال الفترة بين 20 نوفمبر وحتى 19 ديسمبر بما يوفر راحة كبيرة في السفر وفرصة فريدة للمشجعين للاستمتاع بأجواء بطولة كأس العالم وحضور المباريات في قطر ثم العودة إلى دبي في نفس اليوم.



وبالتزامن مع زيادة حركة المسافرين خلال هذه الفترة عبر مطار دبي ورلد سنترال /DWC/ سيتم تقديم مجموعة من الخدمات المتميزة عبر جميع مرافق الخدمة لتعزيز تجربة المسافرين وضمان رحلة مريحة متكاملة والتي تضم مجموعة من المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق وفضلاً عن تقديم عمليات مختلفة لشركات الطيران الدولية خلال موسم الشتاء.



ومع استقطاب نحو 26.5 مليون مسافرا سنويا تشير التوقعات إلى ارتفاع حركة المسافرين في مطار "دبي ورلد سنترال" /DWC/ بمقدار ثلاثة أضعاف خلال الأسابيع المقبلة في ظل رحلات "يوم المباراة" ورحلات الطيران غير المجدولة خلال فعاليات بطولة كأس العالم FIFAقطر 2022 ليصل عدد المسافرين أكثر من 494 ألف مسافراً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.



وتحرص مطارات دبي دائما على تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل توفير تجربة سفر مريحة لجميع المسافرين المتجهين إلى قطر عبر مطار دبي ورلد سنترال /DWC/ حيث سيتم تعيين فريق من موظفي الخطوط الأمامية في المطار لتسهيل حركة المسافرين خلال جميع مراحل الخدمة لضمان تجربة سفر مريحة تتوافق مع الجدول الزمني المحدد للمغادرة. كما سيتم تشغيل أكثر من 60 مكتبا لإتمام إجراءات السفر وتسجيل الدخول إلى المطار و21 بوابة الصعود إلى الطائرة إلى جانب 60 مكاتب مراقبة الجوازات /تسجيل الدخول أو الخروج من الدولة/ و10 بوابات الذكية بالإضافة إلى أربعة أحزمة لاستلام الأمتعة عند الوصول طوال فترة البطولة للتعامل مع الزيادة المتوقعة في حركة المسافرين.



كما سيتم توفير خيارات متنوعة من وسائل النقل من وإلى مطار دبي ورلد سنترال DWC تسهيلاً لحركة المسافرين بما في ذلك خدمة الحافلات المجانية بين مطار دبي ورلد سنترال /DWC/ ومحطة مترو ابن بطوطة ومحطة مترو مدينة إكسبو على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع كما تتوفر أماكن مجانية مخصصة لركن السيارات للمسافرين عبر مطار دبي ورلد سنترال /DWC/ والتي تتسع لأكثر من 2,500 مركبة بالإضافة إلى خدمة مركبات الأجرة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات لكافة الرحلات.



وتحث مطارات دبي جميع المسافرين على إتباع مجموعة من النصائح لقضاء رحلة ممتعة والحصول على تجربة سفر مريحة تشمل التواصل مع شركات الطيران للتحقق من آخر التحديثات حول لوائح وشروط السفر قبل الوصول إلى المطار.



كما يشترط على جميع المسافرين عبر رحلات يوم المباراة التأكد من صلاحية تذكرة حضور المباراة وإبراز بطاقة "هيا".



ويقتصر وزن الأمتعة المسموح به للمسافرين على حقائب اليد حسب درجة سفرهم ولن يتم قبول أي أمتعة مسجلة باستثناء الكراسي المتحركة وعربات الأطفال.



يذكر أنه ستقوم فلاي دبي والخطوط الجوية القطرية بتشغيل الرحلات الجوية المستأجرة استجابة للارتفاع المتزايد في حركة المسافرين طوال فترة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. (أنسامد).



