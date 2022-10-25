معرض أبوظبي للطيران نوفمبر المقبل

(أنسامد) - أكتوبر 25 - روما - ستستضيف العاصمة أبوظبي رواد قطاع الطيران في الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر المقبل، وذلك خلال النسخة العاشرة من معرض أبوظبي للطيران، الذي سيحظى بمشاركة مجموعة كبيرة من الشركات والهيئات المتخصصة في الطيران العام، وخطوط الطيران، والمطارات وهيئات الطيران والطيران المدني، وشركات تكنولوجيا الطيران والشحن، والكثير غيرها من الجهات ذات الصلة بالقطاع.



وستكون مطارات أبوظبي الجهة المُشغلة للمطارات الخمسة في إمارة أبوظبي، المضيف الرسمي لمعرض أبوظبي للطيران 2022، الذي سيشمل مساحة عرض تبلغ 80 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن تشارك فيه 200 جهة من رواد قطاع الطيران، على سبيل المثال: داسو، جلف ستريم، سيروس، سند، طيران أبوظبي، رويال جت، فالكون لخدمات الطيران (FAS)، "القابضة" (ADQ)، إيرو، وجلوبال إير نافيجيشن سيرفيزيز "GANS".



يُذكر أنّ الرعاة الرسميون للمعرض هم دائرة الثقافة والسياحة، والاتحاد للطيران باعتبارها شركة الطيران الرسمية الراعية للمعرض هذا العام، ومجموعة الفطيم للسيارات، باعتبارها الراعي الحصري للمعرض من قطاع السيارات، كما سيدعم بنك أبوظبي التجاري المنتدى الفكري لخبراء الطيران الذي سيقام على هامش المعرض.



ويُعد المنتدى الفكري الخاص برواد القطاع إضافة جديدة لأنشطة معرض أبوظبي للطيران هذا العام، وقد استقطب بالفعل أكثر من 80 متحدثاً من خبراء القطاع ممن سيناقشون العديد من الموضوعات الهامة والتي تشمل نمو ومستقبل الشحن الجوي، ودور وأهمية التدريب في قطاع الطيران وتطويره، والطيران المُستدام، ودور المرأة في الاستدامة بمجال الطيران، وإدارة الحركة الجوية وأمن المطارات، وصيانة وترميم وتشغيل الطائرات، ومستقبل الصيانة، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، وخدمات البيع بالتجزئة في المطارات، وطائرات eVTOL الهجينة، بالإضافة إلى المواضيع ذات الصلة بمستقبل قطاع الطيران عقب الجائحة.



ويجمع معرض أبوظبي للطيران 2022 رواد قطاع الطيران والعاملين فيه، للتواصل وتبادل الأفكار والاطّلاع على أحدث التقنيات والمعدات في مجال الطيران العام. بالإضافة لذلك سيقدم المعرض الذي سيستمر لثلاثة أيام، أحدث الابتكارات في مجال الطائرات النفاثة الخاصة، وطائرات الهليكوبتر، والخدمات الخاصة بطائرات الإيجار، ومعدات وخدمات المطارات، والأنظمة الإلكترونية الخاصة بقطاع الطيران، والتأمين والتمويل.



وأكد منظمو معرض أبوظبي للطيران 2022 توفر عدد من المنصات العلوية للوفود والزائرين للاستمتاع بمشاهدة الطائرات التجارية بالإضافة إلى عروض جوية يقدمها فريق الفرسان، التابع للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة. (أنسامد).



